Впервые с 2013 года европейский трофей выиграет не испанская команда

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и «Сельта» сыграли вничью со счётом 1:1. В первой игре английская команда в Испании победила 1:0. Таким образом, подопечные Жозе Моуринью вышли в финал Лиги Европы, в котором сыграют с голландским «Аяксом».
Впервые после Суперкубка УЕФА 2013 года, в котором победу праздновала «Бавария», европейский трофей будет выигран не испанской командой.
Все последние годы в еврокубках доминировали три испанских клуба — «Реал», «Барселона» и «Севилья».
При этом в финале Лиги чемпионов текущего сезона сыграет «Реал», которому будет противостоять «Ювентус».