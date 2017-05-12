Эррера: безумная игра, но «МЮ» в финале, и это самое важное

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал ничью с «Сельтой» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. «Красные дьяволы» победили испанцев с общим счётом 2:1 и в финале турнира сыграют с «Аяксом». Игра пройдёт 24 мая в Стокгольме.
«Это был безумный матч. Мы лучше сыграли в первой встрече и должны были добиться лучшего результата в ответной, но появились проблемы. Впрочем, мы в финале, и это самое важное.
Полуфинал нельзя легко выиграть. Мы знаем, что квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат было почти невозможно, поэтому отдали все силы в Лиге Европы", — цитирует Эрреру BBC Sport.