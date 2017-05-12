Капитан «Аякса» Классен: у меня просто нет слов!

Капитан и полузащитник «Аякса» Дави Классен поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги Европы.
«Мы вырвали эту победу с такой молодой командой. У меня просто нет слов!» — приводит слова Классена официальный сайт УЕФА.
«Аякс» вышел в финал, одолев в полуфинале по сумме двух матчей «Лион». На своём поле голандцы выиграли у французов 4:1, а в ответной игре уступили 1:3.
В финальном матче Лиги Европы соперником «Аякса» будет «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 24 мая на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме.