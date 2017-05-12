Ван дер Сар после выхода «Аякса» в финал ЛЕ отметил работу клуба с молодёжью

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар после выхода амстердамцев в финал Лиги Европы отметил работу клуба с молодыми игроками. В полуфинальном противостоянии «Аякс» прошёл «Лион» с общим счётом 5:4 и сыграет в финале турнира с «Манчестер Юнайтед» 24 мая.
«Мы дарим молодым футболистам шансы и возможности. Мы стараемся не только тренировать нашу молодёжь, но и обучать её в других областях. Нужно знать историю клуба. Кто его создал? Мы хотим показать это своим игрокам, чтобы они знали, кто защищал цвета «Аякса» в прошлом», — цитирует ван дер Сара официальный сайт УЕФА.