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Феллайни назван лучшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» — «Сельта»

12 мая 2017, пятница. 00:50. Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1) по версии УЕФА.

Бельгийский хавбек провёл на поле все 90 минут и отметился голом в первом тайме. Маруан получил передачу с фланга от Маркуса Рашфорда и пробил головой в ближний угол ворот.

Манкунианцы пробились в решающий раунд турнира благодаря победе в первой встрече со счётом 1:0.

Посмотреть гол Феллайни, ставший для «Манчестер Юнайтед» 100-м в текущем сезоне, можно в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сельта Маруан Феллайни
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