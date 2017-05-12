Феллайни назван лучшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» — «Сельта»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1) по версии УЕФА.
Бельгийский хавбек провёл на поле все 90 минут и отметился голом в первом тайме. Маруан получил передачу с фланга от Маркуса Рашфорда и пробил головой в ближний угол ворот.
Манкунианцы пробились в решающий раунд турнира благодаря победе в первой встрече со счётом 1:0.
Посмотреть гол Феллайни, ставший для «Манчестер Юнайтед» 100-м в текущем сезоне, можно в «Твиттере».