Бош: игроки «Аякса» были шокированы концовкой первого тайма, но смогли выстоять

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Лионом» (1:3). Несмотря на это поражение, амстердамцы пробились в решающий раунд благодаря домашней победе со счётом 4:1. В финале они встретятся с «Манчестер Юнайтед».
«Матч, несмотря на хорошее начало, получился неоднозначным. В первом тайме мы контролировали игру, и тут вдруг соперник получил право пробить пенальти, а затем молниеносно забил ещё один гол. Конечно, это был шок для моих игроков, которые сидели в раздевалке с поникшими головами. Команда хорошо играла в первом тайме, но впереди по счёту был соперник. После перерыва нам было очень тяжело. „Лион“ активно прессинговал, создавал голевые моменты, и так было до самого конца. И всё же мы выстояли. Думаю, по сумме двух матчей „Аякс“ заслуженно вышел в финал», — цитирует Боша AFP.