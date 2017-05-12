Женезио: «Лион» пережил сильное разочарование в матче с «Аяксом»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Лиги Европы от «Аякса». «Лион» в гостевом матче проиграл со счётом 1:4, и победы с разницей в два мяча на «Стад де Люмьер» (3:1) не хватило для выхода в финал.
«Я разочарован, очень разочарован. Горжусь тем, что сделали мои футболисты, но остался и горький осадок. Всё складывалось неплохо, 3:1 и десять минут до конца, и, казалось, оборона соперника уже „поплыла“. Мы имели возможности забить четвёртый гол, но, вероятно, не хватило удачи.
Мы плохо начали матч, допускали большое количество потерь, были чересчур агрессивны, неорганизованны. Много желания, но и много напряжения. Два гола в конце первого тайма дали нам много сил, но их не хватило.
Нам нужно пережить сильное разочарование. Мы должны держать выше голову и гордиться собой. Да мы хотели пройти в финал, но у нас были замечательные матчи в этом розыгрыше — такие, как с «Ромой» — которые помогли нам вырасти", — приводит слова Женезио L'Equipe.