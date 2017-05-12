Голкипер «Лиона» Лопеш: чувствовал свою беспомощность в конце матча с «Аяксом»

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш прокомментировал итоги полуфинала Лиги Европы с «Аяксом». В ответном матче французская команда одержала победу со счётом 3:1, но по сумме двух игр в финал вышел «Аякс».
«Жалею, о том, что не смогли переломить результат первой игры — сегодня у нас было всё для этого. Мы знали, что будет сложно, и у нас почти получилось. Не могу объяснить такую большую разницу между двумя матчами полуфинала. Мы будем расти и учиться на своих ошибках.
В концовке мне было очень тяжело, чувствовал свою беспомощность. Видел, как атака за атакой накатывается на ворота «Аякса», мечтал о забитом мяче, и теперь чувствую себя убитым. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас до последнего, несмотря на провал в первом матче", — цитирует Лопеша L'Equipe.