Бериццо: возможно, «Сельта» заслуживала выхода в финал больше, чем «МЮ»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В решающий раунд пробились манкунианцы, которые выиграли первую встречу в гостях со счётом 1:0.
«Сегодня „Сельта“ сыграла гораздо лучше, чем это сделал „Манчестер Юнайтед“ на нашем стадионе. Возможно, именно мы заслуживали выхода в финал. Наша команда показала очень хороший футбол и практически ничего не дала сделать „Юнайтед“, за исключением момента с голом. Думаю, манкунианцы пытались нас сковать. О судействе говорить не хочу», — приводит слова Бериццо Mirror.