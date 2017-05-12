«Аякс» впервые с 1996 года вышел в финал еврокубка, это 10-й финал для клуба

«Аякс» по сумме двух встреч одержал победу над «Лионом» (4:1, 1:3) и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Таким образом «Аякс» сыграет в финале какого-либо еврокубка впервые с 1996 года. Кроме того, это будет десятый еврокубковый финал для клуба — «Аякс» стал восьмой командой в истории, добившейся этого достижения.
До сих пор «Аякс» выиграл шесть финалов еврокубков — четыре Кубка (Лиги) чемпионов, Кубок кубков и Кубок УЕФА, и трижды проиграл. В 1996 году клуб уступил в финале ЛЧ «Ювентусу» (1:1, 2:4 по пенальти).