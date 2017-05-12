Рой Кин: команда уровня «МЮ» должна была дома забить «Сельте» два или три мяча

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своими впечатлениями от игры «красных дьяволов» в ответном домашнем матче полуфинала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1).
«Стоит отдать должное „Юнайтед“, они вышли в финал и выполнили свою задачу последних нескольких месяцев. Но уровень их игры оставляет желать лучшего, они позволяли такой команде, как „Сельта“ контролировать матч и сохранять шансы до последнего.
Это плохо говорит о «МЮ», это иллюстрирует, почему у них так много ничьих в этом сезоне. Вы видели, у них был защитный настрой в течение всей сегодняшней игры. Такая команда, как «МЮ», играя дома с «Сельтой», должна идти вперед и забивать, делать счёт 2:0, 3:0. Но им не хватает до этого уровня, и это уже не в первый раз в сезоне", — цитирует Роя Кина Daily Express.