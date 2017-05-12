Пьюлис: раньше Венгер был гением АПЛ, теперь — Конте. Забавно, как всё меняется

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис сравнил наставников «Арсенала» и «Челси» — Арсена Венгера и Антонио Конте.
«Забавно, как всё повернулось. Семь или восемь лет назад Арсен Венгер был абсолютным гением — учителем и пророком. Он сидел и никогда не вторгался в игру — просто управлял всем со своего места. Теперь абсолютный гений — Конте, при этом он сходит с ума во время игры и прыгает туда-суда вдоль бровки», — приводит слова Пьюлиса Mirror.
Матч 37-го тура «Вест Бромвич» — «Челси» состоится 12 мая, начало — в 21:45 мск.