«Арсенал» готов предложить «Реалу» £ 50 млн за Морату

Лондонский «Арсенал» заинтересовался нападающим мадридского «Реала» Альваро Моратой. «Канониры» готовы предложить за форварда £ 50 млн (примерно € 60 млн), сообщает The Sun.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уже пытался подписать Морату в 2014 году, однако в конечном итоге купил экс-форварда «Барселоны» Алексиса Санчеса за € 42,5 млн.
Ранее Cadena Ser сообщала, что в услугах Мораты заинтересованы в Китае: неназванный клуб предложил ему пятилетний контракт и зарплату в размере € 35 млн в год, однако футболист заявил, что предпочитает остаться в «Реале».
В нынешнем сезоне Мората провёл за «Реал» 40 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач.