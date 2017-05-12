Трансфер Фирмино в «Ливерпуль» может попасть под расследование ФИФА

Трансфер из «Хоффенхайма» в «Ливерпуль» нападающего Роберто Фирмино, состоявшийся в 2015 году, заинтересовал чиновников ФИФА, сообщает Mirror.
В книге «Football Leaks: The Dirty Business of Football» утверждается, что «Хоффенхайм» получил только € 6,9 млн из € 34, 5 млн, а остальные деньги были направлены на счета компании Transfair, принадлежащей владельцу клуба Дитмару Хоппу. В расследовании также отмечается, что через несколько дней после сделки Хопп прекратил свои дела с этой компанией.
Роберто Фирмино перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году, и сыграл с тех пор в 89 матчах, забив 23 мяча и отдав 21 результативную передачу.
ФИФА также начала расследование трансфера полузащитника сборной Франции Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».