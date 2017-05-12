Дети с ограниченными возможностями выведут игроков на матчи Кубка конфедераций

88 детей, среди которых и дети с ограниченными возможностями, примут участие в церемониях выхода футболистов на поле перед матчами Кубка конфедераций в Казани, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
В правительстве отметили также, что это произойдёт впервые в российской практике.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия исполняет все свои обязательства по подготовке к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.
Любителям футбола, ставшим обладателями билетов на матчи Кубка конфедераций, необходимо зарегистрироваться на портале www.fan-id.ru и оформить паспорт болельщика, который требуется для посещения игр турнира.