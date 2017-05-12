Клопп: 14-очковый отрыв «Челси» от «Ливерпуля» не соответствует разнице в уровне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что отставание красных от «Челси» в 14 очков в таблице АПЛ не соответствует разнице в уровне команд.
«Стоит посмотреть на игры, которые мы сыграли против „Челси“. Их отрыв в 14 очков не отражает разницы в нашем уровне. Да, они опытны, хладнокровны и набирают очки. Они серьёзны и доводят свои дела до конца.
«Челси» заслуживает титула, но им везло с травмами. Диего Коста, Эден Азар — они пропустили хоть один матч? Педро играл, Виллиан играл, защитники играли. При такой же удаче наше отставание от «Челси» было бы меньше, это точно", — приводит слова Клоппа Goal.