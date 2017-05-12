Ромеро: сомневаюсь, что окажусь в Италии в следующем году, мне нравится в «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро признался, что хотел бы остаться в стане «красных дьяволов» в следующем сезоне и что его не прельщают предложения из Италии — от «Милана» и «Интера».
«Сомневаюсь, что буду в Италии в следующем году. Мне очень нравится в Манчестере, я чувствую себя здесь важным и надеюсь остаться тут ещё на долгое время», — приводит слова Ромеро Goal.
Ранее сообщалось, что с представителями аргентинского вратаря контактировал «Милан», а также что Ромеро согласовал двухлетний контракт с «Интером».
Контракт Ромеро с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинец провёл за манкунианцев 16 матчей во всех турнирах, пропустил 6 мячей и отстоял на ноль в 10 играх.