Дибала: очень сильно прогрессировал благодаря менталитету «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отметил, что добился большого прогресса в своей игре с тех пор, как пополнил ряды «старой синьоры» в 2015 году. До этого футболист сборной Аргентины защищал цвета «Палермо».
«Думаю, что я очень сильно прогрессировал благодаря менталитету «Ювентуса». Мы выходим на поле всегда лишь для того, чтобы одержать победу. И не имеет значения, кто наш соперник», — цитирует Дибалу Sky Sport Italia.
Кроме того, игрок не поскупился на похвалу в адрес обороны бьянконери: «Кьеллини, Барцальи и Бонуччи являются настоящей стеной. А для Дани Алвеса у меня есть много эпитетов, это феноменальный игрок».