Лопетеги: у Рамоса и Пике отличные взаимоотношения

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что у защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса отличные отношения со своим коллегой из «Барселоны» Херардом Пике. Оба игрока известны своей потребностью в публичных высказываниях. Пике в последнее время нередко высмеивал и критиковал «Королевский клуб», Рамос в долгу не оставался. Однако оба всегда утверждали, что в национальной команде никаких проблем между ними нет.
«У Рамоса и Пике отличные взаимоотношения. У нас сильный и сконцентрированный на своих задачах коллектив, и между всеми игроками господствуют добрые отношения. Так что у нас здоровая команда», — цитирует Лопетеги RAC1.