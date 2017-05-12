Национальная телерадиокомпания Украины отказывается показывать матчи ЧМ-2018

Глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что компания не будет транслировать матчи чемпионата мира 2018 года в России, даже если туда попадёт сборная Украины. Украинская команда после пяти матчей отборочного турнира ЧМ-2018 занимает третье место в своей группе.
«В вопросе трансляции чемпионата мира — 2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдёт и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: „Мы этого показывать не будем“. Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: „Дай бог, Украина не попадёт“, — цитирует Аласанию «Телекритика».
Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.