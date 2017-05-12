Виера: Месси – лучший в мире футболист, намного превосходящий всех остальных

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера рассыпался в похвалах в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Островитянам предстоит домашний матч 37-го тура чемпионата Испании с каталонским клубом.
«Месси – лучший в мире футболист, намного превосходящий всех остальных. А «Барселона» — лучшая команда Примеры. Несмотря на то что «Реал» проводит отличный сезон, для меня лучшие игроки выступают в «Барселоне». Мы можем добиться положительного результата в игре с «Барселоной», поскольку хотим доставить радость нашим болельщикам», — цитирует Виеру Mundo Deportivo.
Матч между «Лас-Пальмасом» и «Барселоной» состоится 14 мая.