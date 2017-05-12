Дибала: Буффон, безусловно, лучший вратарь в истории итальянского футбола

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не поскупился на похвалу в адрес голкипера команды Джанлуиджи Буффона. Дибала не сомневается в том, что Буффону не было и нет равных в кальчо на этой позиции.
«Буффон, безусловно, лучший вратарь в истории итальянского футбола. Нам повезло в том, что мы имеем возможность работать с ним в одной команде. Надеюсь, что он ещё много лет будет играть за «Ювентус», — приводит слова футболиста сборной Аргентины Sky Sport Italia.
По итогам 35 туров чемпионата Италии Буффон принял участие в 28 матчах, пропустив 21 гол.