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Министр юстиции грозит Хёнессу повторным тюремным заключением

12 мая 2017, пятница. 12:01. Футбол

Министру юстиции земли Северный Рейн — Вестфалия Томасу Кучаты очень не понравились слова президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесса, сказанные им на днях в Лихтенштейне. Хёнесс, в частности, выразил мнение, что немецкое правосудие поступило с ним несправедливо, заключив под стражу по делу уклонения от уплаты налогов. Хёнесс также сказал, что он является единственным немцем, который добровольно пришёл с повинной.

«Очевидно, что 21 месяц в баварской тюрьме с шикарными условиями, поездками домой в конце недели и пребыванием в отличной больнице не оказали должного воздействия на него. Потом он делает заявления в Лихтенштейне — в райском в смысле налогов месте. Своими словами Хёнесс просто насмехается над честными налогоплательщиками. Между тем испытательный срок Хёнесса заканчивается лишь в феврале 2019 года, и он должен быть осторожен с подобными высказываниями. В худшем случае испытательный срок и решение о досрочном выходе на свободу могут быть пересмотрены», — цитирует Курчаты tz.

Хёнесс был приговорён к трём с половиной годам тюремного заключения и на свободу вышел в феврале 2016 года.

Источник: TZ Сообщить об ошибке
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