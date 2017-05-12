Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес, отличившийся в домашнем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), признан лучшим игроком недели в самом престижном еврокубке, сообщает официальный «твиттер» УЕФА.
На 44-й минуте при счёте 1:0 Алвес удвоил преимущество своей команды, когда нанёс удар из-за штрафной. Для 34-летнего бразильца этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. За 10 предыдущих лет выступлений в Лиге чемпионов Алвес ещё никогда не забивал три мяча в одном розыгрыше турнира.