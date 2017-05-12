Проживающие в Перми болельщики «Спартака» поздравили красно-белых с чемпионством с помощью нарисованного на одном из зданий граффити со словами: «Вот „Спартак“ наш снова чемпион», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Спартак» досрочно стал чемпионом России — это стало известно после того, как «Зенит» на своём поле уступил «Тереку» (0:1) и за три тура до финиша сезона упустил все шансы догнать красно-белых в таблице РФПЛ.
Чемпионский титул столичный клуб завоевал впервые с 2001 года.
Пермские фанаты поздравили «Спартак» с чемпионством с помощью граффити
Фото: Дмитрий Егоров
Пермские фанаты поздравили «Спартак» с чемпионством с помощью граффити
Фото: Дмитрий Егоров