«Спартак» обыграл «Амкар» в молодёжном первенстве и приблизился к ЦСКА

Сегодня в 28-м туре молодёжного первенства России «Амкар» на своём поле принимал «Спартак». Столичная команда одержала крупную победу, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.
В составе красно-белых голами отметились полузащитник Александр Ломовицкий, защитник Даниил Петрунин, хавбек Владлен Бабаев и игрок обороны Николай Рассказов
Победа позволила «Спартаку» приблизиться в турнирной таблице молодёжного первенства к лидирующему ЦСКА — между командами отрыв снова сократился до одного балла.