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Гиоане: Луческу не закончит с «Зенитом». Мистер на минорной ноте не уйдёт

12 мая 2017, пятница. 14:41. Футбол

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Румынии Тибериу Гиоане считает, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не покинет команду по окончании сезона.

«Не-е-ет, он не закончит. Луческу не может без этого. Венгер сказал то же самое? Они с Луческу – одно поколение. Таким был и Валерий Васильевич (Лобановский.  - Прим. „Чемпионата“). Думаю, если бы не умер – то тренировал бы дальше, сто процентов!

Поэтому это не последний сезон Луческу. Даже если он уйдет из «Зенита», то не закончит. Тем более этот сезон, как вы сказали, уже проигран. А Мистер на минорной ноте не будет уходить. Он захочет победить, и я уверен – ему это удастся", — цитирует Гиоане «Футбол 24».

За три тура до конца чемпионата России «Зенит» занимает третье место.

Источник: Футбол 24 Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Мирча Луческу
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12 мая 2017, пятница
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