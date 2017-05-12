Гиоане: Луческу не закончит с «Зенитом». Мистер на минорной ноте не уйдёт

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Румынии Тибериу Гиоане считает, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не покинет команду по окончании сезона.
«Не-е-ет, он не закончит. Луческу не может без этого. Венгер сказал то же самое? Они с Луческу – одно поколение. Таким был и Валерий Васильевич (Лобановский. - Прим. „Чемпионата“). Думаю, если бы не умер – то тренировал бы дальше, сто процентов!
Поэтому это не последний сезон Луческу. Даже если он уйдет из «Зенита», то не закончит. Тем более этот сезон, как вы сказали, уже проигран. А Мистер на минорной ноте не будет уходить. Он захочет победить, и я уверен – ему это удастся", — цитирует Гиоане «Футбол 24».
За три тура до конца чемпионата России «Зенит» занимает третье место.