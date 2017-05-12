Евсеев о драках, мате и «наезде» Павлюченко на Ари

Известный в прошлом защитник, а ныне главный тренер команды «Текстильщик» Вадим Евсеев стал очередным гостем в OFFSIDE.
«Я не дрался. В дошкольное время во дворе особо никто не трогал. В 9 лет занимался футболом, в Москву ездил. На памяти у меня драка в Раменском, когда ЦСКА с «Сатурном» бились. Вся команда дралась, а удалили, как в финале (финал Кубка России «Урал» — «Локомотив». — Прим. – Чемпионата»), по два игрока из каждой команды», — рассказал Евсеев.
Полная версия беседы с экс-игроком сборной России, «Спартака» и «Локомотива»