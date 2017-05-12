Шишкин вернулся в общую группу «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин сообщил, что он вернулся к тренировкам в общей группе. Футболист восстановился после травмы, полученной в апреле в матче 25-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0). В конце встречи 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках после того, как хавбек пермяков Роланд Гиголаев влетел ему в колено.
«Возвращаюсь в общую группу! Спасибо за вашу поддержку!» — написал Шишкин в «инстаграме».
В текущем сезоне защитник провёл в Премьер-Лиге 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.