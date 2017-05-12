«Зенит» с Кокориным отправился на матч с «Крыльями Советов»

«Зенит» сегодня отправился в Самару на выездной матч 28-го тура с «Крыльями Советов». Как сообщает официальный сайт клуба, на игру отправились 23 футболиста. В числе делегации нападающий Александр Кокорин, который пропустил последние встречи из-за повреждения.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Мигел Данни, Йоан Молло, Роберт Мак.
Нападающие: Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артём Дзюба.
Матч с «Крыльями Советов» пройдет в субботу, 13 мая.