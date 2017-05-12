«Бавария» объявила, что Бадштубер покинет команду по окончании сезона

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер покинет команду по окончании сезона. Договор 28-летнего футболиста истекает грядущим летом и продлён не будет. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
«С самого начала было известно, что Хольгер Бадштубер после окончания аренды в «Шальке», скорее всего, отправится получать новый опыт за границей. «Бавария» Мюнхен желает Хольгеру Бадштуберу всего наилучшего и благодарит его за образцово проделанную работу на протяжении 15 лет, проведённых на Зэбенерштрассе», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
С января этого года Бадштубер на правах аренды выступал за «Шальке-04».