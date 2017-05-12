Два шведа отправились в тюрьму за обман «Шанхай СИПГ» во время перехода Халка

Два гражданина Швеции были приговорены к тюремному заключению за обман китайского клуба «Шанхай СИПГ» в процессе перехода нападающего Халка из «Зенита», сообщает L’Équipe. Один из авторов аферы Хуссейн Бархави приговорён к трём годам лишения свободы за то, что взломал в электронной почте клуба сообщения во время трансфера летом 2016 года.
33-летний мужчина якобы действовал в качестве посредника перехода бразильского футболиста и обманом заставил «Шанхай СИПГ» заплатить ему более € 370 тыс.
Его соучастник в этой преступной операции Силвинья Янссон также получил судебный вердикт. 38-летний преступник получил полтора года тюремного заключения.