Пеев посетит матч «Амкар» — «Спартак» и призвал фанатов сделать то же самое

Экс-полузащитник «Амкара» Георги Пеев посетит матч 28-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Спартаком». Бывший футболист, ставший после окончания карьеры агентом, посредством клубного канала на YouTube обратился к болельщикам красно-чёрных, призвав их прийти на игру. Матч состоится 13 мая. Начало — в 14:30 мск.
«Дорогие болельщики, здравствуйте. От всего сердца прошу прийти на стадион и поддержать нашу команду. Я сам буду на трибуне, особенно в матче со «Спартаком». С вами стадион выглядит лучше, чем без вас», — сказал Пеев.
Георги Пеев играл за «Амкар» с 2007 по 2016 год.