Симеоне и Клопп выступили на презентации Audi Cup в виде голограмм

В Мюнхене состоялась презентация предсезонного турнира Audi Cup, который пройдёт в июле этого года на стадионе «Альянц-Арена». Пока известны три клуба, которые примут участие в турнире, — «Бавария», «Атлетико» и «Ливерпуль».
В пресс-конференции приняли участие главные тренеры команд. В зале присутствовал только наставник «Баварии» Карло Анчелотти, а Диего Симеоне из «Атлетико» и Юрген Клопп из «Ливерпуля» были представлены в виде голограмм на специальном экране, сообщает пресс-служба мюнхенской команды.