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Симеоне и Клопп выступили на презентации Audi Cup в виде голограмм

12 мая 2017, пятница. 18:07. Футбол

В Мюнхене состоялась презентация предсезонного турнира Audi Cup, который пройдёт в июле этого года на стадионе «Альянц-Арена». Пока известны три клуба, которые примут участие в турнире, — «Бавария», «Атлетико» и «Ливерпуль».

В пресс-конференции приняли участие главные тренеры команд. В зале присутствовал только наставник «Баварии» Карло Анчелотти, а Диего Симеоне из «Атлетико» и Юрген Клопп из «Ливерпуля» были представлены в виде голограмм на специальном экране, сообщает пресс-служба мюнхенской команды.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Бавария Ливерпуль Диего Симеоне Карло Анчелотти Юрген Клопп
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