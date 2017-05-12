ЦСКА объявил стартовый состав на матч с тульским «Арсеналом»

ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч 28-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Чалов, Витиньо.
Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.