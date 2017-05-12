Яровинский: вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о будущем нападающего Константина Базелюка и полузащитника Дмитрия Ефремова. Первый выступает на правах аренды за португальский «Эшторил», второй — за «Оренбург».
«У Базелюка был отличный период в Хабаровске, где он выстрелил под руководством Александра Григоряна, который сейчас возглавляет „Анжи“. Нынешняя аренда в „Эшториле“ тоже стала для Константина хорошим опытом. Португальская лига довольно специфична, адаптация у игрока затянулась, поэтому и сезон для него получился рваным. У нас есть варианты, вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ.
Ефремов? В первой части сезона он играл постоянно, но этой весной выходит на поле не так часто, как хотелось бы. В то же время не стоит забывать, что это первый полноценный сезон Ефремова в российской Премьер-Лиге. Добавлю, что он отправился в «Оренбург», поскольку хорошо подходит под тактическую модель главного тренера Роберта Евдокимова. Летом ждём Дмитрия обратно, а дальше будем смотреть", — сказал Яровинский в интервью для программки к матчу 28-го тура РФПЛ ЦСКА — «Арсенал».