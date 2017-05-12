Тульский «Арсенал» определился со стартовым составом на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав тульского «Арсенала» на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
«Арсенал» Т: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров, Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов, Расич.
Запасные: Левашов, Березин, Ершов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Берхамов, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.