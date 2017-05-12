Черчесов: у сборной России вообще нет никаких проблем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что на сегодняшний день у национальной команды нет никаких проблем, а также поделился мнением о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева и о рейтинге ФИФА.
«Что касается травмы Дзагоева, он успеет восстановиться и набрать кондиции. В этом плане мы не вмешиваемся в работу ЦСКА. Понятно, что нас не может не огорчать тот факт, что он получил несколько одинаковых травм за определённое время. Он уже пропустил Евро-2016, поэтому не хотелось бы, чтобы он пропустил ещё один большой турнир.
Главные проблемы сборной России на сегодняшний день? У нас вообще нет никаких проблем. Если есть какие-то вопросы, мы на них ответим. А проблем у нас нет.
Моё отношение к рейтингу ФИФА? Мы же живём в обществе. А, как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Информация же поступает, вы — СМИ — её и приносите. Если честно, я даже не знаю, на каком месте мы находимся. Да, если рейтинг есть, к нему надо относиться серьёзно. Но, с другой стороны, всю зиму — не играя! — сборная России почему-то поднималась. А когда мы выигрывали, то, наоборот, опускались. Трудно относиться серьёзно к такой градации. Впрочем, есть другой любопытный момент: все хозяева последних чемпионатов Европы и мира стояли в рейтинге ФИФА перед домашними форумами значительно ниже, чем во время отборочных турниров, когда принимали в них участие», — цитирует Черчесова «RT на русском».