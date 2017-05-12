Карякин: отмечать чемпионство «Спартака» буду после матча с «Тереком»

Российский гроссмейстер, болельщик «Спартака» Сергей Карякин рассказал, что отметит победу красно-белых в чемпионате России 17 мая после домашнего матча москвичей с «Тереком» в 29-м туре.
«Отмечать чемпионство буду после матча с «Тереком», на котором планируется церемония вручения кубка и медалей. Я уже приглашён на игру. Не могу пропустить такое событие, даже несмотря на то, что в этот день будет годовщина моей свадьбы. Сначала схожу на матч, а потом поеду отмечать: у нас будет двойной праздник. На размах празднования посмотрим уже по ходу, но обязательно выпьем шампанское в ресторане», — сказал Карякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полное интервью с Карякиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.