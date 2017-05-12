Сборные Англии и Германии в ноябре проведут третий товарищеский матч за 1,5 года

Сборная Англии в ноябре этого года проведёт товарищеский матч с Германией. Команды в третий раз за полтора года сыграют друг с другом в рамках меморандума о сотрудничестве между Футбольной ассоциацией Англии и Немецким футбольным союзом, информирует интернет-издание Daily Mail.
В марте 2016 года Германия в Берлине уступила Англии со счётом 2:3, а в конце марта этого года минимально победила «трёх львов» в Дортмунде (1:0) благодаря голу Лукаша Подольски, который провёл свой прощальный матч за немецкую сборную.