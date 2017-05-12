Чочиев: «Зенит» едет в Самару за победой, но здесь её им не собираются отдавать

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится 13 мая.
«Если бы у «Зенита» было больше фарта, он даже мог бы стать чемпионом. У питерцев хорошая игра. Может, они не настолько хорошо играют в обороне, как «Спартак», но в плане атаки их можно назвать лучшими в России. У «Зенита» очень мощная атака. Позиционно они допускают какие-то ошибки в обороне. Мы разбирали игру «Зенита» с «Тереком», где они пропустили совершенно простой гол. При этом у них было много моментов для взятия ворот. Где-то им просто не повезло.
С Молло после его перехода из «Крыльев» в «Зенит» я пару раз списывался, а Цаллагов и Кокорин – мои близкие друзья. Они хотят попасть в Лигу чемпионов и едут в Самару за победой, но здесь её им никто не собирается отдавать. Понятно, что игра будет очень сложной, но я очень надеюсь, что мы сможем взять три очка», – сказал Чочиев в интервью пресс-службе клуба.