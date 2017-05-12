«Вест Бромвич Альбион» — «Челси»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Вест Бромвич Альбион» и «Челси» на матч 37-го тура Премьер-лиги. Если лондонская команда одержит победу, то выиграет чемпионат Англии.
«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, Макаули, Эванс, Ньом, Брант, Ливермор, Флетчер, Филд, Макклин, Рондон.
Запасные: Майхилл, М. Уилсон, Якоб, Моррисон, Шадли, Леко, Робсон-Кану.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес, Матич, Фабрегас, Азар, Педро, Коста.
Запасные: Бегович, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Батшуайи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 мск.