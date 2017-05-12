Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), довёл до 17 количество сухих игр в текущем розыгрыше чемпионата страны.
Таким образом, Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ.
Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является экс-вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая золотой.
В оставшихся двух турах РФПЛ соперниками ЦСКА будут «Рубин» (в гостях) и «Анжи» (дома).
Акинфеев повторил личный рекорд по количеству сухих игр в сезоне РФПЛ