Хесе: хочу забить «Барселоне», если это поможет «Реалу» выиграть чемпионат

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, ранее выступавший за «Реал», заявил, что хочет поразить ворота «Барселоны» в ближайшем матче чемпионата Испании, который состоится 14 мая. Испанец, контракт которого принадлежит «ПСЖ», был бы рад помочь «Реалу» в чемпионской гонке.
«Я хотел бы забивать голы в каждой игре. Но не стану лгать, я очень хочу забить, если в этом случае «Реал» победит в Примере. Однако моя цель – это хорошо играть и помогать команде, несмотря ни на что», — цитирует Хесе Sport.
«Барселона» и «Реал» набрали в чемпионате Испании по 86 очков, но мадридская команда сыграла 35 матчей, а каталонская — 36.