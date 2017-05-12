Созин: глядя на «Арсенал», понимаешь, что расширение РФПЛ – утопия

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение о тульском «Арсенале», который в гостевом матче 28-го тура российской Премьер-Лиги со счётом 0:3 уступил ЦСКА и за два тура до окончания первенства располагается на предпоследней строчке в таблице.
«Тульский «Арсенал» стоит на вылет. До финиша остаётся три тура. Чего можно ожидать от команды в такой ситуации? Отчаянной борьбы, желания зацепиться за соломинку, стремления поймать последний шанс, назло прогнозам и авторитетам… Что мы увидели в реальности в матче с ЦСКА? Владение мячом – 30% и ноль, повторюсь, абсолютный ноль ударов в створ ворот! При этом в составе тульской команды собраны неплохие по именам футболисты – Габулов, Кирилл Комбаров, Максимов, Горбатенко плюс легионеры.
Несмотря на усиление в межсезонье, серьёзные гарантии от солидных людей, «Арсенал» идёт ко дну. А на его место в Премьер-Лигу приходит «Тосно» — клуб, который уступает тому же «Арсеналу» и по подбору игроков, и по инфраструктуре. Спрашивается, как это повлияет на общий уровень чемпионата? Вряд ли положительно.
Если так, то говорить о расширении лиги – это утопия, хотя бы по той простой причине, что для появления двух новых команд необходимо ещё 40 качественных футболистов. Откуда они возьмутся? Их просто нет, их не хватает даже на нынешний чемпионат. Поэтому планы расширения лиги стоит отложить до лучших времён», — сказал Созин