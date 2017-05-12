Левашов: пенальти в ворота тульского «Арсенала» — спорный

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился впечатлениями от гостевого матча 28-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3). Левашов был вынужден вступить в игру после перерыва, заменив основного вратаря команды Владимира Габулова, получившего повреждение.
«У Габулова болит колено. Он и прошлую игру провёл через боль. Сейчас выручал где мог, спас выход один на один. Я появился вместо него. Психологически чувствовал себя уверенно. Не могу сказать, что провальная игра получилась, но под такой пресс мы ещё не попадали. Был один момент, когда головой пробили, а так, у Акинфеева работы не было. Пенальти спорный. С «Оренбургом» тоже так было. Ваня Иванов говорит, что не трогал соперника. Наши болельщики молодцы. На стадионе отличная акустика. На других аренах у нас такого нет. Молодцы парни. Ну и девушки тоже.
Матч со «Спартаком»? Нам нужны шесть очков в двух турах. Будем надеяться, что всё будет по-честному и спортивный принцип будет выше закулисных игр. Финансовая стимуляция с третьей стороны? Да, и это тоже. Может, и кто-то что-то решает. Со мной никто не связывался, и мне ничего не объявляли. Я просто надеюсь, что мы будем играть честно. Будем биться за герб на своих футболках", — передаёт слова Левашова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.