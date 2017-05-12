ЦСКА — «Арсенал» (Тула) — 3:0. Видеообзор матча

ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и закончилась со счётом 3:0.
Дубль в составе «армейцев» оформил 19-летний нападающий Фёдор Чалов, ещё один мяч с пенальти забил полузащитник Бибрас Натхо.
ЦСКА, занимающий второе место в таблице, набрал 56 очков и на четыре балла оторвался от «Зенита», который сыграл на матч меньше. «Арсенал» (24 очка) идёт на 15-й позиции.
Видеообзор матча ЦСКА — «Арсенал» (Тула) доступен на официальном сайте РФПЛ.