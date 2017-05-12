Бабаев: полиция сегодня решила жёстче подойти к проверке баннеров фанатов ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему фанатам московской команды запретили пронести баннеры на матч 28-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).
«По горячим следам сейчас пытались разобраться — не разрешили пронос баннеров, которые не имеют сертификата пожарной безопасности. Полиция вполне имеет на это право. Не знаю, почему раньше такой вопрос не возникал. Возможно, это связано с тем, что было на матче со „Спартаком“. Происходившее тогда не добавило положительных эмоций ни болельщикам, ни игрокам, ни руководству. Видимо, полиция в этот раз решила жёстче подойти к проверке», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.