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Бабаев: полиция сегодня решила жёстче подойти к проверке баннеров фанатов ЦСКА

12 мая 2017, пятница. 22:49. Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему фанатам московской команды запретили пронести баннеры на матч 28-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

«По горячим следам сейчас пытались разобраться — не разрешили пронос баннеров, которые не имеют сертификата пожарной безопасности. Полиция вполне имеет на это право. Не знаю, почему раньше такой вопрос не возникал. Возможно, это связано с тем, что было на матче со „Спартаком“. Происходившее тогда не добавило положительных эмоций ни болельщикам, ни игрокам, ни руководству. Видимо, полиция в этот раз решила жёстче подойти к проверке», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА Роман Бабаев Болельщики — Футбол Фото
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