Бывший главный тренер «Спартака-Нальчик», «Локомотива», «Анжи», «Кубани» и «Терека» Юрий Красножан может возглавить «Актобе».
Как сообщает Sports.kz, достаточно велика вероятность того, что в ближайшее время 53-летний специалист займёт пост главного тренера казахстанской команды.
Представители «Актобе» провели переговоры с Красножаном, и, по информации источника, похоже, что стороны остались довольны друг другом.
Последним местом работы Красножана была сборная Казахстана, пост наставника которой он покинул в декабре 2015 года.
По информации GameBet.News, ещё одним претендентом на вакантный пост «Актобе» является бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.