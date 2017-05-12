Мхитарян: ребёнком мог только мечтать о том, чтобы выйти в европейский финал

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился эмоциями от выхода английской команды в финал Лиги Европы. Манкунианцы сыграют в решающем матче турнира с «Аяксом», игра пройдёт 24 мая в Стокгольме.
«Ребёнком я мог только мечтать о том, чтобы однажды выйти в большой европейский финал. Спасибо всем, кто поддерживал меня вчера вечером на «Олд Траффорд»!» – написал Мхитарян в своём «твиттере».
Армянский футболист прикрепил к своей записи детское фото, сделанное на стадионе «Лужники» в Москве.